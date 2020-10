Poprvé přiznala zvětšené rty, za tři měsíce jde na plastiku prsou! Lea Šteflíčková promluvila o zákrocích

Lea Šteflíčková promluvila o plastikách. Super.cz

Česká Miss 2018 poprvé přiznala úpravu na svém obličeji. A není to všechno, co plánuje se svým zevnějškem dělat. Lea poprvé prozradila, že se chystá na plastiku prsou. A to už za necelé tři měsíce.

"Mám zvětšené rty, to je jediný zákrok, který zatím mám. Od minulého roku ale přemýšlím, že podstoupím plastiku prsou. Jdu na operaci v prosinci," řekla Super.cz Lea. "Není to proto, že ostatní holky z Miss na zvětšení často chodí a já jsem chtěla taky zapadnout. Je to kvůli mému pocitu. Nechci mít prsa větší, zvětšovat nebudu. Chci je mít jiná, hezčí," vysvětlila Šteflíčková na představení nových finalistek České Miss.

"Byla jsem na prvním castingu, čekám, jaké porota nakonec vybrala. Zavzpomínala jsem si na to, jak jsem tím sama procházela, byla jsem nervózní, svlékala se do plavek. Ale užila jsem si to moc. Všechna soustředění, přípravy," dodala modelka. ■