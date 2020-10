Další koronavirové miminko je na cestě: Sexy moderátorka je v 6. měsíci těhotenství

Veronika Farářová Super.cz

"Mám nahoře asi čtyři kila. Snažím se jíst zdravě, hodnotně, rozhodně se nepřejídám. Nejím za dva, jím za jednoho a kousek, ale opravdu zdravě," prozradila Veronika, která má všechna kila snad jen v bříšku. "Je mi dobře, pracuju a doufám, že pracovat ještě dlouho budu," usmívala se při rozhovoru Farářová.

Moderátorka prozradila, že čeká holčičku. "Nemá cenu to tajit. Co se týče jména, to ještě neřeknu. Mám tipy i favority, ale ještě uvidíme, je to v řešení," dodala Veronika. ■