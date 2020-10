Týden po smrti Karla Gotta porodila: Tisková mluvčí zpěváka promluvila o malé dcerce, která oslaví rok

Aneta Stolzová s Karlem Gottem Super.cz

„Člověku se promítne v hlavě scénář těch posledních dní, a zároveň ty vzpomínky budou směřovat k naší dceři, protože se narodila týden poté, co Karel Gott odešel z tohoto pozemského světa,“ svěřila se Super.cz Aneta Stolzová, které dělá dcerka jen radost.

„Amálka je dar z nebes. To je neskutečně hodné dítě, máme úžasnou babičku s dědečkem, kteří bydlí kousek od nás, takže když potřebuji pracovně odjet z domova, tak jsou kdykoli k dispozici. Naštěstí můj partner je novinář, který pracuje v ranním vysílání a častokrát střídá i mě, abych mohla pracovat,“ svěřila se se tisková mluvčí Gottovy rodiny.

„Už to není miminko, bude mít rok, už je to samostatná holčička, která začala chodit. Je kolem ní více běhání, ale už je to takové jednodušší v mnoha ohledech,“ prozradila Stolzová, která uvedla tiskovou konferenci k dokumentu Karel režisérky Olgy Malířové Špátové. Ona sama byla při natáčení, které trvalo až do posledních chvil zpěváka, přítomna.

„Byl to velmi intenzivní rok, zažila jsem pár natáčení, ne všechno, protože to by nebylo vůbec reálné. Já bych řekla, že ten film přesně vyzařuje to, jaký byl Karel Gott. Myslím si, že díky Ivance bude moci veřejnost nahlédnout skutečně do soukromí, které třeba nikdy neviděli. Doufám, že se film bude veřejnosti líbit. Já o tom nepochybuji, viděla jsem ho už párkrát a člověk se neubrání emocím, neubrání se vzpomínkám a myslím, že ten film tady bude i pro další generaci,“ prozradila tisková mluvčí. ■