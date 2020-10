Dojemná vzpomínka na manžela: Rok po úmrtí Karla Gotta vdova Ivana promluvila o jeho odcházení

Karel Gott a Ivana Gottová Foto: archiv filmu Karel

„Poté, co manželovi, a tím i celé naší rodině, na konci roku 2017 znovu vstoupila do života vážná nemoc, byl si plně vědom toho, jak omezené množství času mu na tomto světě zbývá. Naučili jsme se společně radovat z každého dalšího dne, žít pouze a jenom přítomností,“ svěřila se Ivana Gottová s tím, že se manžel tehdy rozhodl do svého života pozvat také minulost a chtěl zdokumentovat své životní cesty.

„Začal ještě intenzivněji pracovat na své autobiografii a přitom mi vyprávěl o celém svém životě nabitém prací a uměním. Současně velmi stál o svůj životní filmový dokument. Vím, že mu záleželo na tom, aby vznikl pravdivý film nejen o jeho práci, ale i o krásných a harmonických vztazích v naší rodině,“ svěřila se Gottová s tím, že do rodiny přizvali dokumentaristku Olgu Malířovou Špátovou.

„Já jsem si vždycky své soukromí úzkostlivě chránila a vysloužila si za to mnohdy kritiku. S režisérkou Olgou Špátovou jsme už podruhé udělali výjimku. Byla nám sympatická, už když s mým manželem točila dokument k jeho sedmdesátým narozeninám. Líbilo se nám, že – ač velmi mladá – měla o filmu již tenkrát jasnou představu. Navíc byla vstřícná a pokorná. Natáčela vždy nenápadně a tiše, v doprovodu nejužšího štábu – většinou jen ona a zvukař. A to byl také jeden z důvodů, proč jsme ji opět oslovili. Věděla jsem, že Karlovi záleží na tom, aby se mohl svým příznivcům pochlubit šťastnou rodinou. A tak jsme kameru nechali nahlédnout více do našeho soukromí,“ prohlásila Gottová k snímku Karel, který míří do kin.

Sama vdova po Karlu Gottovi se tiskové konference k dokumentárnímu filmu nemohla zúčastnit. Zabránily jí v tom zdravotní komplikace spojené s koronavirem. O ročním, mnohdy náročném natáčení ale promluvila. „Během natáčení Karlovi často nebylo dobře, ale snažil se vyjít režisérce vstříc ve všech jejích nápadech. Točil do poslední chvíle, co jen byl schopen. O to víc mi trhalo srdce, když se mnohé záběry nakonec v dokumentu nepoužily. Stálo ho to úsilí a přemáhání, ale moc chtěl, aby ve filmu bylo vše, co měl na srdci. Vystřihané scény jsem upřímně oplakala, ale nedalo se nic dělat. Natáčecích dnů bylo mnoho a všechno se do stopáže nemělo šanci vejít,“ prohlásila Gottová ke snímku, který by měl přijít 15. října do kin.

„Ještě v průběhu září, několik týdnů před smrtí, vybíral společně s Olgou hudbu do filmu. Procházeli spolu seznam jeho skladeb a pečlivě zvažovali každou píseň. Tvořivost a touha vše dotáhnout do zdárného konce ho držely nad vodou. Záleželo mu na tom, aby film i kniha byly jeho životními díly. Aby byly zachyceny jeho úspěchy nejenom u nás, ale i v zahraničí,“ dodala vdova po Karlu Gottovi. ■