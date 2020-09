Potyčky nevyhledává, ale nevyhnul se jim. Lidi jsou občas idi*ti, já občas taky, říká seriálový oblíbenec

Marek Němec Video: FTV Prima

Po dvouleté pauze se Marek Němec vrátil do seriálu Sestřičky. Ten sice změnil název, jinak ale navazuje na předchozí Modrý kód, a to včetně charakteru Němcovy postavy doktora Hofbauera.

Ta je energická, vznětlivější, nenechá si nic líbit. Jedna z prvních scén, které Němec natáčel, tak byla rvačka. A jak herec přiznal, s potyčkami má zkušenost i z vlastního života.

„Párkrát se mi to už stalo, ale nemám to rád a nejsem toho příznivcem. Spíš zastávám klidný rozpravy, ale lidi jsou občas idioti, já občas taky. A když potká idiot idiota, není to dobrý,“ říká otevřeně.

Důvodů k návratu měl Marek několik, stejně jako těch k odchodu. Ve své postavě našel zalíbení, a diváci zrovna tak. Když před dvěma roky ze seriálu odcházel, lidé psali na Primu dopisy a žádali jeho návrat. „Mám Instagram a tam mi pořád někdo píše, abych se vrátil k Sabině Laurinové. A chybělo mi natáčení a lidé, které mám rád,“ dodal Němec. ■