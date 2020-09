Boj o prskání: Zpěváci i producenti šílí z chystaných opatření v divadlech. Činohra ano, muzikál a opera ne?!

V muzikálech se prý víc prská než v činohře. Michaela Feuereislová

Producent František Janeček (76) vidí zásadní problém především v nekoncepčnosti opatření.

"Principiálně by se mohl někdo obtěžovat a přizvat ke konzultaci někoho z provozovatelů. Mám pocit, že tady pravá neví, co dělá levá a z mého pohledu je to nekoncepční. Ať to zavřou rovnou všechno, ale poučí se v zahraničí, kde bylo řečeno, že shromažďování v divadlech je nebezpečné. Ale ten stát musí pomoci, a nejen divadlům, ale i umělcům a lidem v návazných profesích," míní.

"Neumím si představit, že se to zavře na čtrnáct dní, čísla sice půjdou dolů, ale pak zase vyskočí a bude zavírat znova? Je to nebezpečné a likvidační pro všechny. Vyvolává to nejistotu a zmatek a diváci jsou tak vystrašení, že si vstupenky nekoupí a nepůjdou ani zadarmo, zvlášť když ani nebudou vědět, kdy a zda se bude hrát. Nečekal jsem, že se něčeho takového dožiju," dodal.

"Totální chaos a zmar! Včera večer čtete ve všech médiích, že divadel se opatření týkat nebudou, protože tam k přenosům zatím nedošlo, a tudíž jsou bezpečná. Takže se radujete. Ráno se ústy ministra zdravotnictví dozvíte, že je to jinak a že muzikálů a oper se to netýká. Zítra se třeba dozvíme, že se to týká i činoher, kde se zpívá, nebo dokonce komedií, protože se diváci smějí? Rád bych se pana ministra zeptal, jaký je rozdíl mezi zpěvem v činohře a v muzikálu a jestli ví, kdy dojde i na zákaz smíchu. Zároveň mě zajímá, jestli zákaz bude platit i na smích křečovitý. Protože ten já z toho chaosu mám a chci si ho užít, protože je to to jediné, co mi zbývá," připojil se ředitel Hudebního divadla v Karlíně Egon Kulhánek.

Podobný názor má za Divadlo Broadway také producent Oldřich Lichtenberg. "Úplně mi to vyrazilo dech. Je to další kočkopes, kterému nerozumím, a opět se neměří stejným metrem. Nevidím rozdíl mezi tím, když umělci na jevišti do portu mluví při činohře, nebo zpívají. V našem divadle máme dokonce jeviště dost vzdálené od hlediště a jsem schopný uvolnit i tu první řadu. Ale celý tento návrh mi přijde diskriminační, a že to dělají lidi, kteří divadlu vůbec nerozumí. Co například činohra, kde se zpívá? Tam to bude fungovat jak?" ptá se.

"A ta věc, že se to vyzkouší na 14 dní. My nejsme opravna obuvi, takhle divadlo nefunguje. Termíny se dopředu plánují, už nyní nevíme, jak nahrazovat divákům jarní představení. Takové rozhodnutí bude mít nedozírné následky, protože chod divadla, to nejsou jen herci, a nemluvím o tom, co to vzbuzuje v divácích. Má se to udělat plošně s jasnými daty, aby se vše mohlo na danou sezónu naplánovat, a ne to měnit každou chvíli bez jasného plánu a náhrad. Zítra máme premiéru Kata Mydláře, tak nám z toho asi udělají rovnou i derniéru," soudí.

Dalším z oslovených byl Michal Kocourek, producent a majitel Divadla Kalich. "Na jednu stranu jsem rád, že po hlavní hygieničce Rážové, pánech Zaorálkovi a Hamáčkovi i ministr zdravotnictví Prymula potvrdil, že se lidé v divadlech mohou cítit bezpečně, zároveň ale není pravda, že zamýšlené restrikce nepoškodí ekonomiku. Jako nedotované divadlo jsme životně závislí na každé koruně od diváků, zvlášť po bezmála půlročním zákazu činnosti. A nemožnost provozovat občerstvení i zákaz uvádění muzikálů, které tvoří polovinu našeho hracího týdne a jsou ekonomickou oporou našeho fungování, se nás pochopitelně velmi bolestně dotknou, přijdeme o podstatnou část finančních prostředků," uvedl.

"Opět tu dochází k tomu, že tak závažná rozhodnutí nejsou konzultována s odborníky s letitými zkušenostmi z oboru. Takže tímto nám jako soukromému divadlu ministr Prymula nepomohl. Stejně jako děláním z Prahy město zasažené morovou ranou. Přitom my se tu všichni snažíme žít co nejnormálnější život a samozřejmě k situaci přistupovat se zdravým rozumem. Ale mně přijde, že naše vláda dělá všechno pro to, aby občany právě o ten zdravý rozum už definitivně připravila," shrnul Kocourek.

Rozčarovaní jsou pochopitelně i zpěváci, kteří přicházejí o obživu, i když se snaží pochopit zdravotní aspekty nařízení.

“Celé září jsem kvůli svému zranění kolene nehrál, ale jsem sakra rád, že jsem si doslova před chvílí nakonec domluvil dvě představení Krysaře. Myslím, že si páteční a sobotní večer užiju o to víc. A jsem upřímně zvědav, kdy si zase zahrajeme. Nezbývá než nařízení respektovat a přál bych nám všem, ať ten strašák odejde brzy už natrvalo, nebo ať se s ním naučíme žít, protože ten všudypřítomnej otazník v naší profesi při domlouvání čehokoliv je šílenej,” uvedl Milan Peroutka (30).

„Velmi mě to rozhodnutí mrzí, protože jsem právě odehrál generálku muzikálu Kat Mydlář ve vyprodaném Divadle Broadway a diváci reagovali naprosto úžasně. Na žádném z diváků nebylo vidět, že by měl jakékoli obavy. Snad se situace opět vrátí k normálu,“ doufá Marian Vojtko (47), který hraje i v divadlech Hybernia či GoJa Music Hall.

„Vůbec to nechápu - z jakého důvodu by se mohla hrát činohra, a opera a muzikál ne? Při mluvení se přeci prská stejně jako při zpívání. Mrzí mě to nejen kvůli nám hercům, ale hlavně kvůli divákům,“ řekl Super.cz Daniel Hůlka (52).

"Pokud by to tak být mělo, budu doufat, že ten zákaz nebude delší než zmiňovaných 14 dní. Jediné, co mě mrzí, je zasévání strachu do lidí, kteří už teď jsou tak zmatení, že i kdyby bylo všechno v pořádku, tak si nejsem jistý, zda začnou chodit na koncerty a do divadel, tak jak tomu bylo dřív," doplňuje Peter Pecha (31), hvězda několika muzikálových scén. ■