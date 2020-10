Vypadají nejmíň o 10 let mladší! Krainová, Bendová a Kubelková vědí, co funguje

Topmodelka, herečka nebo moderátorka, všechny mají jedno společné. Nehádali byste jim 40+. Je to mladistvý vzhled od přírody nebo z rukou zkušeného lékaře? Prozradíme vám jejich podzimní tip.

Klinika YES VISAGE Foto: Klinika YES VISAGE

Většinu žen asi zklame zjištění, že je to z velké části příroda. Ale i té se musí občas trochu pomoci. Se skončením léta přišel na řadu laser, který je s botoxem a výplněmi nejúčinnějším bojovníkem proti stárnutí pleti, navíc moderní ošetření zůstávají pro okolí skrytá.

Simona Krainová na laserovém ošetření na Klinice YES VISAGE

Zázračný paprsek

„Bezbolestné ošetření laserem 4D pokožku vypne, vyhladí a díky 4D dokonce i zevnitř. Po dobu dlouhých týdnů dokonce efekt neubývá, ale naopak pleť vypadá ještě líp,“ prozradila o nejmodernějším laserovém ošetření vyznavačka přirozeně vypadajících ošetření, topmodelka Simona Krainová a Alice Bendová ji doplňuje: „Nejlepší na laseru je, že nijak nezasahuje do mimiky, to je pro mě jako herečku hodně důležité. Prostě jen pleť, co vypadá mladší a vypnutější, jako byste se vrátili odpočatí z dvoutýdenní dovolené.“

Alice Bendová na oblíbeném 4D ošetření na Klinice YES VISAGE

Pro překrásnou Ivu Kubelkovou je pro udržení mladistvého vzhledu důležité především vnitřní klid, dostatečný spánek a vyvážená strava, nicméně i ona přiznává, že péči o sebe svěřuje těm nejlepším odborníkům z Kliniky YES VISAGE: „Skalpelům se vyhýbám, ale když je možnost nechat zmizet pár vrásek a omladit si pleť bezbolestně, ráda ji využiji.“ Po narození druhé dcery bojuje s velmi citlivou pletí a pigmentovými skvrnami, které ošetření laserem také dokáže eliminovat.

Iva Kubelková na Klinice YES VISAGE řeší pigmentové skvrny i vrásky

Zapomeňte na skalpel i jehly!

„Jedinečné ošetření pleti 4D laserem je bezkonkurenční v několika směrech. Dva špičkové lasery prohřívají pleť jak z vnější strany, tak i zevnitř z dutiny ústní. Tak dosáhnete výrazného liftingového efektu, který v laserech nemá zatím obdoby. Pro ženy, které nechtějí podstoupit lifting nitěmi či vyzkoušet injekční výplně kyselinou hyaluronovou, ale zároveň chtějí viditelný razantnější omlazující účinek, je to prostě ideální řešení. Výsledky jsou viditelné hned po prvním ošetření. Kdo si chce udržet výsledný efekt napořád, měl by ošetření opakovat zhruba jednou ročně," radí MUDr. Tereza Gabryšová, specialistka na estetickou dermatologii Kliniky YES VISAGE. Zároveň dodává, že ošetření je naprosto bezbolestné, a tak se klientky opravdu nemusí ničeho obávat.

Iva Kubelková, MUDr. Tereza Gabryšová a Alice Bendová na Klinice YES VISAGE

Omlazení nahoře i dole

Nejmodernější a nejsilnější laser v Česku. „Laser Fotona SP Dynamis PRO vyřeší omlazení, lifting, jizvy, pigmentace, znaménka, chloupky, ale díky speciální hlavici dokonce i chrápání či zpevnění a omlazení vagíny či inkontinenci. Zajímá vás, jak dokáže laser omladit intimní partie? Podívejte se na video.

Krásnější, přirozená a se slevou!

Naše tři dámy si zkrášlení pleti chválí a na přirozenosti jim nijak rozhodně neubralo. „Kdyby se o tom nepsalo, tak nikdo nepozná, čím se to omlazení stalo. Vypadá přirozeně," říká s úsměvem Alice Bendová. „Kamarádky se mě kolikrát ptají o radu. Ideální je zajít si na kliniku a na nezávazné konzultaci zjistit, co je možné. Často jsou pak překvapeny, jak i málo stačí k výrazné změně k lepšímu,“ doplňuje Simona. O moderní a šetrné zákroky je na Klinice YES VISAGE velký zájem. Navíc podzim laserovým zákrokům přeje nejen díky počasí, ale i cenou v exkluzivní akci. Více na webu kliniky na www.yesvisage.cz

Podívejte se na video se Simonou Krainovou, s čím vším dokáže laserové ošetření pomoci:

