Hubla na svatbu, ale kostýmy v Čarodějce jí pořád jsou: Muzikálová kráska čekala na návrat na scénu 7 měsíců

Elis Ochmanová si o víkendu po 7 měsících zahraje zelenou Elphabu v muzikálu Čarodějka. Super.cz

V létě se Eliška vdala, ale program v divadle GoJa Music Hall se kvůli jejímu novému jménu předělávat nebude. "Sice mám nové jméno v občance a na všech dokladech, jako umělecké budu ale dál používat to svoje rodné. Manžel s tím souhlasil," vysvětlila zpěvačka.

"Mám svoje jméno ráda a kdysi jsem hrozně doufala, že si najdu muže, který si ho vezme. Ale čím jsem byla starší, tím víc jsem si uvědomovala, že to ve vztahu rozhodně není priorita," smála se Elis.

Ta se při našem rozhovoru na roli, kterou nehrála sedm měsíců, hodně těšila, protože ještě neměla tušení, co přijde v rámci restrikcí ohledně divadelních představení muzikálů a oper. "Byly to hodně dlouhé prázdniny a naštěstí mi byly i kostýmy. Sice jsem se snažila hubnout na svatbu, ale to se moc nepovedlo, takže jsem pořád stejná," dodala. ■