Mluvčí po něm pojmenovala dceru, režisérka viděla hlavně manžela a otce. Slavní vzpomínají na Karla Gotta

Karel Gott Michaela Feuereislová

„Před rokem jsme byli s Lucií v lázních Jeseník a po ránu mě probudily esemesky o Karlově skonu. Je to těžké, když vás člověk, se kterým strávíte 50 let v jednom kuse, opustí. Zapálili jsme tehdy svíčku a zapálíme ji i dnes,“ řekl Super.cz hudebník Felix Slováček (77), který si rok od smrti svého kamaráda připomene se svou přítelkyní Lucií Gelemovou (37) na chalupě v jižních Čechách, kde pobývá, aby se vyhnul riziku nákazy koronavirem. „Karel Gott mi moc chybí, a nejen mně, ale i všem, kteří se s ním profesně potkali a těm, kteří poslouchali jeho písničky,“ dodal Slováček.

Aneta Stolzová s rodinou na Gotta vzpomíná často. „A dnešek nebude výjimkou. Člověku se promítne v hlavě scénář těch posledních dní, a zároveň ty vzpomínky budou směřovat k naší dceři, protože se narodila týden poté, co Karel Gott odešel z tohoto pozemského světa. Tím pádem se ve mně budou míchat emoce všeho druhu, a samozřejmě na něj budeme vzpomínat s velkou láskou a vděčností za to všechno, co po sobě zanechal,“ řekla Super.cz mluvčí Gottových, která svou dcerku na počest zpěváka pojmenovala Amálie Karla.

Mnoho času v posledních měsících jeho života se zpěvákem strávila také dokumentaristka Olga Malířová Špátová, autorka filmu Karel.

„Nejvíc mě těší ta samotná tvorba, že jsme spolu mohli ten rok být a něco vytvořit, je to pro mě obrovský dar. Těší mě, že jsem mohla pracovat s jeho muzikou, on byl především velký muzikant. Těší mě, že jsem ho mohla poznat před deseti lety, kdy jsem o něm natáčela první dokument, tak i teď, když už byl mnohem víc manžel své ženy, protože byl víc doma, a otec svých dcer. Byl tam nový rozměr,“ vzpomínala.

„Jsem šťastná, že jsem mohla na vlastní oči vidět, jak se choval k lidem. Zajímal se o každého člena štábu, zajímal se o druhé, chtěl si povídat. Těšilo mě, když jsem s ním mohla trávit čas úplně sama, povídali jsme si na zahradě na Bertramce a povídali jsme si o životě, o vzniku písní, o politice, o vztazích, to jsem byla opravdu naplněná a byla jsem šťastná. Za to moc děkuji,“ vzkázala Malířová Špátová.

Na kolegu a drahého přítele vzpomíná také Monika Absolonová (44). „Karel je a navždy zůstane největší ikonou naší nejen populární hudby. Vzpomínám na něj často, ráda a chybí mi. Stejně jako všem. Byl Boží. Od jeho odchodu uplynul rok a svět se proměnil. Tak si občas se smutným úsměvem říkám, jestli to nějak nesouvisí...,“ napsala zpěvačka.

„Na Karla vždy vzpomínám pracovně, nepatřím k těm, kteří ho důvěrně znali. Setkali jsme se vždy při nějaké práci, byl vždy profesionální, to je to, co mnohým, kteří neudělali kariéru, schází. Obětoval tomu život a byl od pána Boha obdařený a měl štěstí na lidi, a tak se stal hvězdou. Vše je pomíjivé, jenom Karel Gott je věčný. On byl naše dětství, všichni s ním vyrostli, zmužněli, zestárli, je to těžké se sžít s tím, že není. Všichni jsme si mysleli, že tady bude pořád,“ zavzpomínal Pavel Trávníček (69). ■