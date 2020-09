Brenda z Beverly Hills promluvila o rakovině ve čtvrtém stádiu: Cítím se zdravá, ještě to nevzdávám

Shannen Doherty Profimedia.cz

„Ještě jsem nic nenapsala, musím se na to vrhnout. Jsou věci, které chci říct své matce. Chci, aby můj manžel věděl, co pro mě znamenal. Ale kdykoliv na to dojde, přijde mi to hrozně definitivní. Jako bych se vzdávala, a já se nevzdávám,“ vysvětlila.

„Cítím se jako velmi, velmi zdravý člověk. Je těžké zabalit svoje záležitosti, když cítíte, že tu budete ještě dalších 10 nebo 15 let. Každý člověk s rakovinou v tomto stádiu se s tím potýká. Ostatní už vás odepsali, ale já ještě nechci být odepsaná. Mám v sobě tolik života,“ nechala se slyšet herečka.

Rakovina ji navíc naučila cenit si věcí, které jiní berou jako samozřejmost. „Vážím si malých okamžiků, které většina lidí ani nevnímá. Ty jsou pro mě nejcennější,“ doplnila.

Shannen od roku 2015 bojuje s rakovinou prsu. Po dvouleté léčbě nemoc přešla do klidového stádia. Začátkem loňského roku se však vrátila v plné síle. Rok svůj zdravotní stav držela Brenda z Beverly Hills 90210 pod pokličkou. Letos v únoru se s diagnózou svěřila světu. ■