To chtělo od krásné herečky odvahu: Lucie Zedníčková si založila vlastní divadelní spolek

Je to třicet let, co celou jednu generaci oslovil film Kouř, v němž si Lucie Zedníčková (51) zahrála hlavní dívčí roli Kotěte. Stal se fenoménem, letos se vrátil do kin v upravené digitalizované podobě a v Divadle Na Fidlovačce se podle něj chystá muzikál, kde její roli ztvární Sara Sandeva (23).

"Byla jsem na obnovené premiéře, sešli jsme se všichni a některé lidi jsme opravdu těch třicet let neviděla, takže nám to přišlo jako nějaký abiturientský večírek. Když jsem to po té době viděla, tak už to nejsem já, je to strašně dávno a koukala jsem na sebe s nadhledem, což bylo dobře, protože jsem k sobě kritická a na věci, kde hraju, se obvykle nedívám," svěřila Lucka.

"Film je hotová konzerva a mě deptá to, že bych dneska spoustu věcí udělala jinak a už to nejde. Divadlo, to je úplně jiná disciplína a říká se, že je to takový základ pro herce. Je to živý organismus, a když uděláte chybu, příště anebo už v ten daný večer to můžete napravit. Je to větší adrenalin," míní.

Dost adrenalinové bylo, že se herečka těsně před začátkem pandemie koronaviru rozhodla spolu s partnerem založit vlastní divadelní společnost, kde se sama stará i o produkci. "Založili jsme si to v únoru. Během prvního nouzového stavu jsme nazkoušeli takovou praštěnou komedii Smích zakázán, máme nasmlouvané zájezdy, tak můžu jen doufat, že budeme moct dál hrát," upřesnila Lucka, která v představení hraje s Liborem Jeníkem a Annou Kulovanou, jejíž životní partner Lukáš Burian hru režíroval. ■