Zhubla nadbytečná kila, ale objemné pozadí jí zůstalo. Sexy zpěvačka předvedla své tvary v krajkovém overalu

Bebe Rexha Profimedia.cz

Na svůj instagramový profil přidala snímek z večírku, na který se vydala se svým přítelem Keyanem Safyarim, který ji na jednom ze sdílených snímků držel láskyplně kolem pasu.

Zpěvačka byla mezi lety 2015 − 2017 podle jejích slov sama a o svém soukromí se rozpovídala až v magazínu Health v květnu loňského roku: „Jsem ze staré školy a romantička. Jen tak někomu své srdce neotevřu. Ráda si některé věci nechávám pro sebe a řekla bych, že zatím nemám úplně jasno. Dokud nenajdu tu pravou osobu, nedokážu říct, kdo jsem. Jen bych ráda poznala někoho, koho budu milovat já, tak i on mě. Je mi jedno, jestli to bude žena, nebo muž.“

S Keyanem už byla viděna v březnu tohoto roku a vypadá to, že to s ním myslí vážně. K nedávným narozeninám mu dopřála jízdu Ferrari, u kterého se společně i vyfotili. To ovšem ještě neodkryla jeho tvář, jako tomu bylo nyní. ■