Rozchod s o 9 let starší přítelkyní. Sámer Issa je po dvou letech zase volný

Sámer Issa (35) a jeho o devět let starší přítelkyně Pavla už netvoří pár. Nedávno se po dvou letech vztahu rozešli a zpěvák, který se proslavil v první řadě SuperStar, je opět volný. S bývalou přítelkyní ale nadále zůstávají přáteli.

„Ono to bylo vzájemné, k rozchodu se schylovalo. Takže „koronavirová ponorka“ v tom nehrála žádnou roli. V tu dobu jsme si naopak byli velmi blízcí. Ale cítili jsme, že naše cesty míří každá jinam,“ řekl Sámer Issa po benefičním koncertu Noc s hvězdami v obci Zahrádky.

Sámer Issa se v červenci chlubil tetováním. To byl ještě zadaný.

Sámer se teď zaměřuje hlavně na práci. Těšila ho například spolupráce s Lucií Vondráčkovou (40).

„Napsal jsem Lucii a trvalo to asi dva měsíce, než jsme si našli čas na společnou schůzku. V té době jsem točil písničku, jejíž text mi napsal Jakub Ludvík. Několikrát jsem to musel opakovat, prý není cítit, že se v písni chci zabít. Vyprávěl jsem to Lucii a ona chtěla tu písničku slyšet. Řekla, že tohle je náš duet. Upravili jsme texty a nakonec je z toho krásný šanson o lásce a stesku a k tomu klip,“ usmíval se zpěvák, kterému teď dělají společnost jeho zvířecí miláčkové.

„Mám dvě kočky a dva psy. Měl jsem ještě i želvu, tu jsem po sedmi letech dal člověku, který má pro ni lepší podmínky,“ uzavřel Sámer. ■