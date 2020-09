Marcela Březinová oslaví 60. narozeniny: Na svůj věk nevypadá ani nenalíčená

Marcela Březinová na šedesátnici nevypadá. Super.cz

"Na podzim mi bude šedesát, zároveň budu mít čtyřicet let na hudební scéně," upřesnila. S narozeninovým koncertem, který chystala, se ale zřejmě bude muset vzhledem k novým opatřením, kdy koncerty v rámci restrikcí patří mezi vyloučené společenské aktivity, rozloučit. A zároveň se nachystat na další kolo distanční výuky na konzervatoři, která patří mezi střední školy, kde se na nějaký čas zruší docházka.

Od loňska má Marcela Březinová nový společenský status, stala se z ní tchyně. "To je strašné slovo, říkala bych radši přítelkyně manželů. Ani pro moji dceru Vandu to není zase až tak nový level, protože už spolu s manželem žili předtím," krčila rameny zpěvačka, která by se rozhodně nebránila tomu, stát se babičkou. "Těším se to," svěřila.

Daří se jí i v osobním životě, poprvé od smrti svého manžela připouští, že v jejím životě je nový muž, s nímž byla poprvé viděna na jaře na narozeninách Davida Novotného, ředitele soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky, na jehož soustředění jsme se potkali. "Partnera mám, ale nežijeme spolu, takže se jen vídáme. Dá se na to zvyknout i odvyknout, to je na tom to hezké," míní. ■