Vrcholový modeling tato krásná Česka vyměnila za zdánlivě odlišný obor. Poctu vzdala zesnulé mamince

Jessica Sjöö stále občas fotí. Její hlavní profesí už ale modeling není. Foto: Danielas by Barock

Jessica se přestěhovala z Prahy do New Yorku před patnácti lety. Za tu dobu pracovala pro světové módní značky. Když jsme se s ní naposledy setkali v Praze, zajímalo nás, na kterou spolupráci je nejvíc hrdá.

„To je těžké. Kdybych si musela vybrat, tak to bude asi kampaň Tiffany’s. Fotila jsem pro ně v New Yorku a byla to jedna z mých prvních kampaní. A byla jsem hrdá, protože tato značka je ikona New Yorku a znala jsem ji hlavně z filmu Snídaně u Tiffanyho,“ řekla Jessica.

Posledních šest let není pro Sjöö práce v modelingu prioritou, ale od módního designu se přemístila k tomu interiérovému. Do této branže se dostala přirozeně díky svému otci, slavnému restauratérovi Tommy Sjöö, který má za sebou úspěšnou řadu restaurací jako je Barock, Obecní Dům, Pravda, Kampa Park, a také mnoho zahraničních projektů v Marbelle, Kodani či v Miami.

„Já vyrostla v designu, táta hned po revoluci otevřel v Praze ikonické restaurace a vždy jsem byla u návrhu designu s maminkou. Byla to pak přirozená cesta, osmnáct let v modelingu a odmalička v designu restaurací,“ říká Jessica, která před pěti lety založila firmu s partnerem, který také osmnáct let pracoval jako model. „Děláme komerční a rezidenční projekty. Ráda spojuji módu, design interiéru a lifestyle. Pracujeme hlavně v New Yorku, v Praze a ve Švédsku.“

V poslední době vídáme Jessiku Sjöö v pražských ulicích mnohem častěji, neboť zde s otcem vytvořila vlastní podnik. Co bylo pro ni hlavní inspirací?

„Můj otec a maminka, láska designu a také život v NYC. Chtěla jsem do Prahy přinést něco, co v Praze není. Hezké prostředí, kde se člověk bude cítit jako doma s milou obsluhou, a kde se oběd protáhne do večeře,“ popisuje s nadšením modelka a designérka, která se zasadila o to, aby podnik nesl jméno její matky, která před lety zemřela.

„Vše, co děláme s otcem, věnujeme mamince, byla vždy naše největší opora a chceme, aby tu pořad s námi byla. Když jsme přemýšleli o konceptu restaurace - živá atmosféra, styl, charisma, a místo kde se člověk bude cítit dobře, tak to vše byla moje máma, takže lepší jméno než Danielas nemohlo být. Přidali jsme ke konci "S", aby to neznělo jenom jako ženské jméno, ale že se jde k Daniela’s,“ popisuje s nadšením Jessica Sjöö. Ta v minulosti jezdila do Prahy maximálně dvakrát do roka. Nyní ji zde budeme vídat každý druhý měsíc. ■