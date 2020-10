Už se neživí jen moderováním: Míša Dolinová si vyzkoušela poměrně nezvyklou profesi

Nemohla by být bez činnosti. Foto: archiv M. Dolinové

„Doba je složitá a nikdo neví, co a jak bude. Ale když to jen trochu jde, jedeme rádi i stovky kilometrů jen proto, abychom lidi pobavili. To je i náš cíl,“ říká bývalá televizní rosnička.

Míša se mimo jiné věnuje i kantorské práci, učí na Mezinárodní konzervatoři Praha. A to není všechno, její profesní rejstřík je skutečně široký. Letos na jaře a v létě prováděla například na zámku Zákupy na Českolipsku, kde má také chalupu.

„S panem kastelánem jsme se domlouvali na spolupráci už v dubnu s tím, že vrcholila krize s chřipkou a já si říkala, zda s naším divadlem budeme ještě na podzim vůbec hrát. Situace byla opravdu beznadějná. Řekla jsem si, že se musím věnovat něčemu, co má k mé profesi blízko a bude fungovat o prázdninách. Já jsem člověk aktivní, umřu, když nepracuji,“ říká Dolinová a jedním dechem dodává: „Nápad, a dokonce i nabídku na provázení jsem už kdysi dostala, ale nikdy jsem nedala 14 dní v kuse jako teď.“ ■