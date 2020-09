Dvanáct dní do soutěže v kulturistice! Takhle teď vypadá Vašek Noid Bárta

Vašek Noid Bárta Foto: archiv V. Bárty

Už za necelé dva týdny čekají Vaška Noida Bártu (39) závody v kulturistice. Dlouhé měsíce tvrdě dře, drží dietu a maká na sobě jako nikdy předtím. Jen v září shodil šest procent tuku v těle, a to stále nestačí. Sám přiznal, že to chce ještě dalších deset kostek másla dolů.

Nyní ukázal, v jaké je formě. "Tak ještě třináct dní do soutěže. Teď už to začíná bolet, a to je na tom to skvělý," napsal v úterý Noid.

Doufejme, že svoji skvělou formu bude mít Bárta kde ukázat. Nouzový stav zřejmě začne platit v pondělí, a dotknout se má zejména sportovních akcí. Tak snad Vašek Noid Bárta nedřel tak tvrdě zbytečně. ■