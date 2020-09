David Koller promluvil o dětech. Nejmladšímu synovi je stejně jako vnukovi

David Koller Foto: TekiShine/FTV Prima

David Koller je otcem čtyř synů. Nejstaršímu Adamovi je třiatřicet let, nejmladší David se narodil před necelým rokem. Jen o něco později než muzikantův první vnuk Vincent. „Když se sejdeme všichni dohromady, je to velká parta,“ říká Koller.

Potomky má člen kapely Lucie ze tří manželství. Adama mu porodila první žena Alena, se druhou manželkou Sylvou má Benjamina (15) a Nikolu (13) a Davida přivedla na svět jeho nynější žena Anna.

Jak Koller uvedl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, i své syny se snaží vést k hudbě. A minimálně v případě nejstaršího se snaha vyplatila. Adam se také vydal na hudební dráhu. Hraje s kapelami Lucie, PSH, Bug'n'Dub, David Koller & Band, spolupracuje s Vladimirem 518, Lenou Yellow nebo Janem Budařem.

„Způsobila to náhoda, náš bubeník Tomáš Marek si při nějaké šarvátce zlomil klíční kost a nemohl s námi odjet do Anglie. Tak jel Adam. Hraje líp než já, jinak by v té kapele nemohl hrát,“ svěřil Koller, jak ke spolupráci mezi ním a synem došlo.

Koller letos oslavil šedesátiny, jubileum se ale obešlo bez oslav, těch si prý jen za minulý rok užil až dost. „Slavím skoro každým koncertem, vloni jich bylo asi 140. Tolik mejdanů za rok mi stačí, nemusím slavit ještě narozeniny. Zatím ani nebilancuju. Je pravda, že na rockera je šedesátka už slušná meta,“ dodal. ■