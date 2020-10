S titulem Muž roku se kudrnatý vítěz ještě nerozloučí: Finále nového ročníku se kvůli koronaviru odkládá

Vojtěch Urban se s titulem Muž roku ještě nerozloučí. Super.cz

"Koronou se před půl rokem otočilo všechno naruby. Odpadly mi i zakázky jak s osobními, tak s firemními klienty, stoply se společenské akce, takže se stal takový unikátní a hodně dlouhý okamžik, kdy po mně nikdo nic nechtěl a já nic nemusel. To se mi v životě od doby, kdy jsem začal pracovat, nikdy nestalo," svěřil Vojta, který se věnuje osobnostnímu rozvoji.

"Ze začátku jsem z toho byl hodně nesvůj, ale vlastně jsem si to hrozně užil, protože odpočinek už jsem hodně potřeboval. Přiznám se, že jsem od února řešil i nějaké zdravotní trable, takže to fyzické i psychické vypnutí vlastně přišlo v pravou chvíli, " dodal.

Věčně single Vojta už snad během léta potkal i partnerku. "Snažil jsem se tomu jít trošku naproti, poslouchal jsem dobře míněné rady a pak to nečekaně přišlo samo, takže se něco možná rýsuje. A jestli jsem zamilovaný? To jsou hodně silná slova. Ale rozhodně jsem si ty letní měsíce užil a je to rozhodně příjemné zpestření," nebude mít asi přítelkyně z Vojtova vyjádření úplnou radost.

Na závěr ještě Vojta radil současným finalistům, jak se nejlépe připravit na finále a co by měli udělat pro vítězství. "Vlastně jsem pořád nepřišel na to, proč zvolili loni mě. Ale důležité je být sám sebou a užít si to. Já třeba furt hledal, jak se mám tvářit, jak se usmívat, kým mám být. A pak jsem jel na finále, dal si před ním dvě skleničky červeného, byl jsem to já a pak se to nějak stalo. Tak to asi bude ten recept," uzavřel. ■