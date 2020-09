Simona Stašová už je po prodělaném covidu při síle: V divadle už její nemoc zapojili i do hry

Simona Stašová už po prodělaném covidu hraje s vervou divadlo. Super.cz

Po prodělaném covidu-19 se Simona Stašová (65) s vervou vrhla do herecké práce. I když ji virus potrápil, je ráda, že má teď tři měsíce, kdy může být díky protilátkám v klidu a hrát bez obav divadlo. Přibrala si i další aktivitu v Divadle Lucie Bílé (54), kde by měla mít na starosti činoherní složku.

"Po nemoci už jsem začala hrát velmi brzy. V divadle ABC to dokonce Michal Dlouhý použil i do hry Vím, že víš, že vím. Je tam taková replika, kde řekl: Co je to proti tomu, že je ženská nevěrná, koronavirus nebo migrace. A dodal, že na mně se dá ukázat, že přežít se to dá. Lidi se smáli a začali tleskat. Už nejsem ani unavená a jsem zase při síle," vyprávěla nám herečka.

"Pokud jde o Divadlo Lucie Bílé, neříkám, že tady budu jediná. Bude tady ještě pan Nárožný se svými hrami. Jsem strašně šťastná, že mě Lucka oslovila, protože taková nabídka se neodmítá. Mám svoji skupinu, vybírám si kolegy i režiséry a hry. Moje a Lucčina energie dohromady nemůže zplodit nic jiného než krásnou věc, protože obě jsme do toho divadla praštěné," míní Stašová. ■