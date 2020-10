Není divu, že mu říkají „slovenský Tomáš Klus“. Zpěvák také řešil bezpráví a vznikl tento song

Juraj Hnilica představuje klip k písni Okovy z nového alba Pohni líca.

Nejinak je tomu i v jeho aktuální písni Okovy, kterou nazpíval se svou ženou a nyní k ní vydává videoklip. Není náhodou, že videoklip vydává právě nyní. „Základem zdravého spolužití je nezapomenout na pocit svobody. Ocitli jsme se v době, která nás okrádá o to nejcennější, co každá živá bytost na této planetě má a má mít, a to je svoboda,“ říká zpěvák a skladatel.

„Píseň jsem nazpíval po jedné zkušenosti, kdy mně před jednou akcí manažer přísně přikázal, jak bych měl vystupovat a co mám dělat. Tehdy jsme se úplně pohádali a odmítl jsem vystupovat. Cítil jsem se úplně bezmocný a nesvobodný. Tohle není jen cesta, kterou bych měl jako umělec jít. Na svých vystoupeních si zakládám na autentičnosti a svobodě konání. Nakonec jsem koncert odehrál, a to bez nároku na honorář, protože mi bylo líto lidí, kteří si koupili lístky a přišli mě podpořit. Na druhý den ráno jsem si sedl na postel s kytarou a musel jsem své pocity ze sebe vydat,“ popisuje martinský rodák, jak vznikla tato píseň.

Píseň nakonec složil jako partnerský duet a metaforicky tak vykreslil pocit svobody v partnerském vztahu, protože si myslí, že v každém vztahu musí být cítit zdravá volnost – ať už je partnerský, milenecký, kamarádský, ale také vztah politiků s občany. „Jsem nesmírně šťastný, že se mi k duetu podařilo přemluvit moji ženušku Lucku, i když není zpěvačka. Snažil jsem se píseň pojmout co nejjednodušeji, abychom to společně mohli zvládnout a aby nebylo moc cítit, že Lucka není profesionální zpěvačka. Každopádně jsem na ni moc hrdý a musím říct, že to zazpívala téměř na první dobrou a bez chyby,“ chválí svou ženu Juraj Hnilica.

Do písně Okovy se zapojila také Hnilicova kolegyně Janka Šifrová, se kterou se potkal v roce 2015 ve společném finále soutěže Česko Slovensko má talent. Nazpívala v ní operní vokál, což celou skladbu povzneslo zcela do jiných rozměrů. Videoklip k písni natočil Juraj ve slovenské obci Žabokreky, odkud během celosvětové pandemie vysílal i live streamy koncertů v rámci projektu „Láska spája“.

Juraj Hnilica se dostal do povědomí veřejnosti v roce 2015 díky televizní soutěži Česko Slovensko má talent. Tehdy si písní „Aká si krásná“ získal srdce mnoha fanoušků nejen na Slovensku, ale i v České republice. Získal si srdce také zpěvačky Lucie Bílé (54), která jej poslala z castingu rovnou do finále, kde skončil na třetím místě. Od té doby vydal tři studiová alba, z toho poslední v září 2020. Kromě mnoha videoklipů a stovek koncertů po slovenských i českých městech má za sebou také halové turné s Tomášem Klusem (34), které v loňském roce absolvoval jako host, či turné legendární kapely TEAM & Paľa Habery, kteří si Juraje Hnilicu vzali na své loňské turné jako předskokana. ■