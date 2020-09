Agáta promluvila o rozvodu s Prachařem: Nejtěžší bylo vidět ho u soudu, Kuba mi není lhostejný

Agáta Hanychová Foto: archiv A. Prachařové

„Kuba mi není lhostejný. Stále mě to bolí,“ přiznala ve svém prvním podcastu, který natočila s matkou Veronikou Žilkovou. Ta ji rozhodně neuklidnila. „Říká se, že na zapomenutí potřebuje žena polovinu času, než trvalo manželství. Ty si byla vdaná pět let, takže dva a půl roku bude trvat, než to přestane bolet,“ řekla jí Žilková.

ČTĚTE TAKÉ: Jedna etapa skončila a život jde dál: Agáta Hanychová se rozvedla

Agáta zároveň přiznala, že ze začátku bylo těžké neudělat z dcery Mii zbraň proti dnes již exmanželovi. Mají spolu střídavou péči.

„Ženy, když se rozvedou, bojují za to, aby měly děti jenom ve své vlastní péči. Myslí si, že tím chlapovi ublíží. Mluvím z vlastní zkušenosti. Taky jsem si neuměla představit, že bych půjčila Miu Kubovi a Kryšpína Mirkovi. Ale děti si zaslouží nemít jenom matku,“ dodala Agáta.

ČTĚTE TAKÉ: Jakub Prachař slavil rozvod se širokým úsměvem. Fanoušci se do něj pustili

„Rozvod není bůhví co. Ale říká se, že svatba je jediný obřad, který se dá zopakovat. Naděje umírá poslední. Když se ti jedno manželství nepovedlo, můžeš zkusit druhý pokus. A většinou je člověk zkušenější a nedělá chyby, které dělal v prvním manželství,“ míní Agátina máma Veronika Žilková. ■