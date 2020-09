Po 16 letech abstinence slavný herec znovu propadl závislosti: Přiznal, že užívá opiáty

Dax Shepard s manželkou Kristen Bell Profimedia.cz

Herec Dax Shepard (45) byl čistý 16 let. V poslední epizodě svého podcastu Armchair Expert ale přiznal, že opět propadl závislosti a užívá opiáty. Speciálně v posledních osmi letech pro něj prý bylo náročné abstinovat, ale skutečné problémy přišly až před půl rokem, kdy se potýkal s následky zranění.

„V posledních 8 týdnech, ani nevím, jak dlouho to je, jsem pod prášky celé dny,“ přiznal s tím, že užívá hlavně léky na bolest. „Povolili mi určité množství, které mi předepsali, tak jsem to neřešil. Pak mi ale došly recepty, tak beru, co je dostupné, kdykoliv se mi zachce.“

A protože herec fungoval normálně, nevnímal užívání jako problém. Že je něco špatně, si uvědomil, až když na něj kolegyně udeřila a on jí musel lhát.

„Nesnáším to. Lžu druhým a vím, že s tím musím přestat,“ přiznal s tím, že si navyšoval dávky léků, protože na něj běžné množství nepůsobilo. „Začal jsem se opravdu bát. Byl jsem osamělý se svým tajemstvím,“ dodal.

Před dvěma týdny se tedy rozhodl vše přiznat kolegyni z podcastu Monice Padman, ale také manželce Kristen Bell (40). Nastoupil do programu pro závislé a začal se potýkat s příznaky detoxu.

„Nikdy jsem nebyl na detoxu kvůli opiátům. Mám návaly pocení. Jsem gumový, příšerně mě bolí záda. Je to hrozné. Velmi respektuji feťáky, kteří si tímhle projdou i dvacetkrát,“ dodal. Zatím úspěšně abstinuje zhruba dva týdny.

Shepard se v roce 2013 oženil s herečkou Kristen Bell a mají spolu dcery Deltu (5) a Lincoln (7). Herec v minulosti bojoval jak se závislostí na drogách, tak na alkoholu. ■