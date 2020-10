Po odchodu z Novy má Míra Hejda nový projekt: Místo v moderátorském křesle bude sedět ve fáru za 8 míčů

Míra Hejda rozjíždí nový pořad. Foto: archiv M. Hejdy

„Odstartoval jsem nový pořad Osobní řidič Míra Hejda a plním v něm lidem sny s luxusními automobily,“ svěřil se nám moderátor, který měl nejdříve pořad uvádět na obrazovkách Novy, ze které odešel.

„Pořad jsem původně chtěl vysílat na TV Nova, ale koronavirus to odložil. Čekám už od března na možnost to spustit, ale stav v Česku se zase bohužel nelepší. Proto jsem to jako producent spustil sám. Už nechci čekat, lidi se přece chtějí taky bavit,“ prozradil Hejda, který tak místo do moderátorského křesílka usedne za volat nádherných vozů.

„Pro první díl jsem si vzal Lamborghini Urus za 8 miliónů. Jedno z nejrychlejších SUV světa,“ svěřil se moderátor, pro kterého je možnost sedět v takovém autě samozřejmě také zážitek. „Dostávám se k autům snů z kategorie, které člověk jinak těžko vyzkouší. Chtěl jsem proto tuhle věc sdílet s lidmi, kterým to udělá bezpochyby stejnou radost. A tak jsem vymyslel televizní formát, kdy mi lidé na Instagramu napíší, koho, a kam by chtěli odvézt, a já jim tento životní zážitek zprostředkuji,“ prozradil Hejda, který pořad rozjíždí na platformě YouTube a vedle moderátora se tak stává i producentem, jako u svých dalších pořadů.