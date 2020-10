Kaira Hrachovcová si své soukromí střeží: Víme, kde o něm lze číst jako v knize

Kaira Hrachovcová Super.cz

V českém showbyznysu asi neexistují dvě ženy, které by, co se hlubokého svěřování s osobním životem týče, byly odlišnější než ony dvě. Zatímco herečka Kaira Hrachovcová (46)je na každé slovo skoupá, její kolegyně Vlastina Svátková (38) nejen ve knihách odtajňuje ty nejniternější pocity.

Přesto si ty dvě k sobě cestu našly a Kaira Vlastině křtila její nejnovější knížku Najdeš mě ve tmě. "Nějakou dobu se známe a souzníme spolu. A i o tom, jak to máme s odhalováním soukromí, jsme se bavily. Každá jsme jiná a svá. Vlastně se mi moc líbí a je inspirativní v tom, jak otevřená dokáže být v té psané verzi. Já to nedokážu, dělám to jinak. Ale je hezké uchovat si sebe sama, nicméně si možná přeju být ve svém životě i vůči někomu být srozumitelnější," míní Kaira.

Sama své pocity vkládá například do svých obrazů, malování má i mimovolně jako jakousi terapii. "Terapie je všechno, co nás baví, a co nám dělá dobře a naplňuje nás. Baví mě sport a péče o sebe sama, začala jsem v určitou dobu vehementně malovat. V mých obrazech lze zpětně velmi číst. Svoje obrazy mám propojené s určitou chvílí nebo člověkem," svěřila, že její obrazy jsou vlastně deníkem jejího života.

Kaira pochopitelně žije i reálným hereckým životem. Má radost, že s kolegyněmi pod režisérským vedením Vandy Hybnerové (52) dotočily film Můžem i s mužem podle jejich stejnojmenné úspěšné autorské hry. "A hrajeme ji dál, představení jsou vyprodaná na celý podzim, nicméně nikdo nevíme, jak na tom budeme," krčila rameny herečka. ■