Opět vyvětrala svá silikonová kůzlátka: Misska Kubíčková si troufla na odvážný top bez podprsenky

K tomuto modelu ani nemůže obléct prádlo. Foto: Instagram K. Kubíčkové

Od té doby, co si Kristýna Kubíčková (23) nechala silikonem vylepšit své poprsí, tak hrudník velmi často a ráda ukazuje. Pod heslem „když na to máš, tak to ukaž,“ se předváděla například na módní přehlídce, která se konala ještě před vyhlášením nouzového stavu.