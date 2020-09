Anife Vyskočilová s partnerem také prodělali Covid-19: Izolace byla horší než ztráta čichu a bolest hlavy

Anife Vyskočilová ma za sebou covid-19 Michaela Feuereislová

To, že mají onemocnění za sebou, doma pořádně oslavili. "Zjistila jsem, že horší, než všechny symptomy jako bolest hlavy a ztráta čichu, bylo to, že jsme nikam nesměli a to je velká deprese. To, že během covidu nemůžete na procházky, je ten největší omyl. Nemáte se scházet s lidmi, ale když jste sami v lese, tak nikoho nenakazíte, ale naopak nasbíráte síly. Copak nakazím ptáky nebo srny?," míní Anife.

Ta poděkovala přátelům, kteří jim nechávali za dveřmi jídlo a vypsala, jak se těší, až vyrazí do kavárny, restaurace a za zábavou, když už konečně může. "Jsme šťastní, že už to máme za sebou. A jak říkal Petr Čtvrníček: Proč z pitomý kapavky dělají záležitost," uzavřela Anife. ■