Hvězdný pár ze seriálu Hra o trůny se pochlubil šťastnou novinkou: Z představitele Jona Snowa bude otec

Kit Harington a Rose Leslie Profimedia.cz

V seriálu hráli postavy Jona Snowa a Ygritte, ovšem tam jejich vztah nedopadl zrovna nejlépe. Ve svém životním příběhu jim to ovšem klape. Kit Harington (33) a Rose Leslie (33) se pochlubili novinkou, že čekají miminko.

Radostnou událost odhalily snímky Rose, která se nechala nafotit do britského časopisu MAKE magazine. Na fotkách se jí rýsuje už pěkně velké bříško, takže se s manželem přírůstku do rodiny dočkají možná už do konce roku.

Fotku sdílela módní redaktorka časopisu:

Manželský pár strávil dobu karanténu na venkově a sama Rose si to období nemohla vynachválit: „Cítím se neuvěřitelně vděčná. Můj manžel a já jsme měli to štěstí, že jsme mohli strávit karanténu na venkově. Tam jsme vychovali i naše štěně. Během společných večeří jsme konverzovali hlavně o tom, co budeme jíst další den a celkově nás ten čas příjemně zpomalil. Byla to mimořádná doba pro nás všechny.“

