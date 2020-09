Misska, která po potratu zveřejnila fotku s mrtvým synem, sdílela další snímek plný emocí a slz

Natálie Kočendová Foto: Adam Michna/Instagram N. Kočendové

O své bolesti ze ztráty syna na sociálních sítích mluví a využívá Instagram jako určitou formu psychoterapie. Nedávno pustila do éteru snímek z focení, které zachytilo její pravé emoce. Slzy jsou na něm slutečné. Fotka vznikla prý zcela spontánně během focení s kamarádem, fotografem Adamem Michnou.

ČTĚTE TAKÉ: Třetí nejkrásnější Češka v slzách: Krásná Miss Natálie Kočendová (20) tři měsíce před porodem potratila

„Včera jsem se sešla s mým kamarádem fotografem a jeli jsme do lesa, kde jsme si sedli, nastavili foťáky a povídali. Řekla jsem mu vše dopodrobna. Vznikly real fotky. Žádný photoshop, žádný makeup, neupravené vlasy ale reálné emoce,“ komentovala uplakaný černobílý snímek Natálie a dále se pokusila vysvětlit, co ji vede k tomu sdílet s veřejností své pocity: „Bylo to pro oba velmi těžké. Ale takhle se momentálně cítím. Zlomená, tou obrovskou ztrátou jsem přišla o kousek sebe. Ale víte co? Stal se ze mě jiný člověk. Člověk, který si váží všeho! Každé sekundy! Děkuji Adámku.“ ■