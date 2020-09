O tomhle neměl nikdo ani tušení! Utajená veselka. Dominika Mesarošová poprvé promluvila o svatbě s otcem svého syna

Dominika s partnerem Tomášem a synem Eliánem Foto: Petra Odrazilová

Agáta si postěžovala, že v občance má od minulého týdne slovo rozvedená. A tento status tam bude bude, dokud se znovu nevdá. Na to ji šokovala informací o svatbě Dominika.

"Tak si tam nenechávej dávat nic. Nemusíš to v občance vůbec mít uvedené. My jsme s Tomášem taky svoji a nemám tam nic," překvapila Mesarošová, a pak v šoku z toho, co řekla, radši na chvíli zmizela z obrazu.

"Koukám, že tady máme přiznáníčko, ty ses pěkně prořekla. To se ti nepovedlo," začala se smát Agáta. "Pojďme jí tady všichni pogratulovat. Domča se tak červená, že se neukazuje," dodala Prachařová. Dominika radši rychle zase změnila téma.

Opravdu je z Mesarošové vdaná paní a svatba proběhla v naprostém utajení? Zjišťujeme pro vás podrobnosti. ■