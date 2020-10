Po půl roce čekání je opět bez zpěvu: Kamila Nývltová doufá, že se dočká alespoň evropského turné

Kamila Nývltová Foto: foto Ajka Vernerová

„Je to naplánované na jaro 2021, koncerty jsou vyprodané. V tom problém není. Doufám, že se v dubnu seberu a odjedu do Vídně, kde bude čtrnáctidenní zkoušení, a pak se rozletíme po Evropě a že to vše dopadne. Šaty jsou na mě ušité, skladby, co mám zpívat, mám a teď je to na tom, aby hranice zůstaly otevřené a vše se uskutečnilo,“ svěřila se Kamila, která si vyrazila na pár dní odpočinout na Lipensko.

Dny trávila v malebném resortu u břehu Lipna, a dokonce si zazpívala během koncertu Jedeme dál na parníku uprostřed nádrže, a to ještě před koronavirovým opatřením. Přestože Kamila nyní může na zpívání v muzikálech zapomenout, doufá, že to vyjde alepoň v prosinci. „Přišly mi nové nabídky na koncertování na Vánoce, takže jsem ráda, ale jsem obezřetná a mám strach. Člověk měl předtím nějaké rezervy, ale ty už se teď vyčerpaly, takže jsem opatrná na peníze, neutrácím jen tak a myslím na zadní vrátka,“ prozradila Super.cz Nývltová. ■