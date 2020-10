Kývla na novou pracovní nabídku: Elis Mraz nebude už jen zpěvačka, nově i moderátorka

Elis Mraz během koncertu na Lipně. Foto: foto Ajka Vernerová

Nejen herci, ale i zpěváci vědí, že dnešní doba je nejistá. Poté, co musela řada z nich zrušit množství vystoupení, se těžko smiřují s aktuální situací kolem koronaviru. Své o tom ví i Elis Mraz (26). Mladé zpěvačce zrušili v posledních dnech hned několik vystoupení.

Před tím, než byla situace taková jako nyní, rozhodla se zpěvaka strávit několik dní na Lipně. S kolegy z branže Kamilou Nývltovou, Martinem Harichem nebo Marcelou Březinovou si zazpívala během koncertu Jedeme dál, a to přímo na parníku, uprostřed jezera.

Elis nám během výletu na Lipensku prozradila, čemu všemu se aktuálně věnuje. „Čas trávím skládáním, dětskými pořady a nyní nastupuji do rádia. Snažím se nacházet různé cesty, abych mohla stále dělat to, co mě baví,“ řekla Super.cz zpěvačka.

„Jsem ve zkušební době, je to trochu jiné, musím mluvit pražsky, protože je to pražské radio a já jsem Moravačka. Baví mě to, a snad se budu lidem líbit,“ svěřila Elis, která relaxovala v malebném resortu Lakeside Village.

Vedle toho, že se pro novou práci v rádiu učí pražský dialekt ji v následujících dnech také čeká uvedení nové písničky. „Vyjde mi nový song, bude to písnička k filmu Ženská pomsta, mám tam dvě skladby a obě jsem složila a nazpívala,“ svěřila se Elis s úsměvem. ■