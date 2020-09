Pořádné nepříjemnosti: Elis Mráz byla lehce vlastní vinou okradena a řeší ztrátu za desítky tisíc

Elis Mraz Foto: archiv Elis Mraz

„Jenom za tento týden mi zrušili tři akce. Nevím, jak to dál bude. Nyní to moc není doba pro umění, takže to budeme muset nějak přežít,“ svěřila se Super.cz Elis, která během týdne vyrazila na hrad Rožmberk, vyšlápla si stezku korunami stromů a také s kolegy vystoupila na koncertě Jedeme dál, a to přímo na parníku uprostřed jezera.

Během svého pobytu chtěla zpěvačka také skládat hudbu, to ale musela odložit. „Ukradli mi počítač, bylo to trochu mým zaviněním, jak jsem byla unavená, tak jsem nechala kufr bez dozoru a než jsem se k němu vrátila, tak byl pryč. Moc mě to mrzí, ale nedá se nic dělat. Je to ztráta za několik tisíc,“ řekla Elis a dodala. „Na skládání tady na Lipně ani nebyl čas, jezdili jsem hodně na výlety a zřejmě si budu muset všechnu tu inspiraci vzít a napsat vše doma,“ svěřila se Elis, která odpočívala v malebném apartmánovém resortu u jezera. ■