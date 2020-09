Už dejchám líp: Petr Čtvrtníček se ozval z nemocnice, kde leží s covidem

Petr Čtvrtníček Michaela Feuereislová

Koronavirus Čtvrtníčkovi diagnostikovali už minulý týden, ve středu se mu ale přitížilo a sanitka jej odvezla do nemocnice. O tom, jak se mu daří, v pátek večer informoval jeho kamarád, bývalý hokejista Jiří Hrdina.

Ten na Twitteru sdílel odpověď, které se mu od Čtvrtníčka dostalo na zprávu s přáním brzkého uzdravení. „Dík. Na webu to přifukujou, už dejchám líp,“ odepsal mu herec s humorem sobě vlastním. Že má chuť žertovat, je pro jeho blízké, ale také fanoušky dobrá zpráva.

„Petr Čtvrtníček mi napsal tuhle sms, tak snad bude brzy úplně v pohodě...miluju jeho humor...“ napsal Hrdina.

Petr Ctvtnicek mi napsal tuhle sms, tak snad bude brzy uplne v pohode...miluju jeho humor... pic.twitter.com/TVFT9m6xH7 — Dallas Stars (@dallasstars93) September 25, 2020

V nemocnici s koronavirem začátkem září skončila také zpěvačka Hana Zagorová (74), která trpěla především vysokými horečkami.

„Je to strašná mrcha, tenhle virus. Už je to docela fajn, ale nebylo to tak úplně příjemný, mám-li říct pravdu. Opravdu to dá člověku, jeho fyzické schránce, hodně zabrat,“ popsala svou zkušenost. Nyní už je z nemocnice doma.

Nemoc prodělaly také zpěvačka Lucie Bílá (54) nebo herečka Simona Stašová (65). ■