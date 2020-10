Dala průchod svým emocím. Krainová prozradila, co ji nedávno rozplakalo a kvůli čemu nemohla spát

Simona pomáhá potřebným. Michaela Feuereislová

„Můj manžel Karel mi ukázal spot projektu, řešil pracovní věci a chtěl slyšet můj názor. Musím se přiznat, že mě to okamžitě přimělo k breku, dokonce jsem nemohla pak spát a musela jsem na to myslet. Bylo to velmi emotivní, jako máma dvou dětí tyhle věci vnímám jinak. Mnohem osobněji,” říká Simona o prvním setkání s projektem Obědy pro děti, který vytvořila obecně prospěšná společnost Women For Women manželů Ivany a Pavla Tykačových.

Projekt poukazuje i na důležitý aspekt sociální exkomunikace dítěte během společných aktivit a má ambici oslovit širší veřejnost a odbourat mýty spojené s touto problematikou, abychom mohli adresovat potřebnou pomoc více dětem po celé republice.

Tento školní rok díky projektu Obědy pro děti obědvá již 7000 dětí a čísla každý den rostou. Jako matka dvou malých dětí má Simona k aktuální situaci v České republice, kde každé 10. dítě trpí nucenou absencí školního oběda, velmi osobní vztah. „Udělám maximum, aby se o možnosti přihlásit se do Obědů pro děti dozvědělo co nejvíce potřebných, a že ostatní lidé mi s tím pomůžou,” uvádí Simona Krainová. ■