Lucie Bílá vzpomínala na těžké chvíle, kdy se musela sama starat o syna Filipa

Bílá je patronka projektu Bydlím. Foto: Women For Women

„Sama jsem si prošla obdobím, kdy jsem zůstala s dítětem sama, a velmi dobře vím, jak je to těžké dělat mámu i tátu. Ovlivní vás to psychicky, sociálně a samozřejmě finančně. Existenční problémy jsem řešit naštěstí nemusela, ale o to víc si vážím všech, kteří to zvládají a každý den musí překonávat překážky, které jim samoživitelství přináší,“ řekla Super.cz zpěvačka, která se i s odkazem na své osobní zkušenosti z minula stala jedním z ambasadorů.

Obecně prospěšné společnosti Women For Women manželů Ivany a Pavla Tykačových. „Proto jsem se stala součástí projektu, který nabízí novou šanci nadechnout se a jít dál,“ dodala několikanásobná zlatá slavice.

Lucie se jako patronka projektu Bydlím rozhodla podpořit svojí iniciativou matky samoživitelky či ženy, které sebraly odvahu odejít z toxického vztahu a potýkají se s řadou dalších problémů, kde jednou ze základních potřeb je dostupné a důstojné bydlení, dále psychosociální pomoc, právní služby, rady finančního poradce apod. Je pravda, že jako úspěšná žena a matka již dospělého syna Filipa je velkou inspirací a mentorkou pro ženy, které cesta ke stabilnímu životu teprve čeká. ■