Člověk s velkým srdcem a smyslem pro spravedlnost, říká o své ženě Veronice režisér Biser Arichtev

Biser Arichtev s manželkou Veronikou Michaela Feuereislová

Podle něj je velmi zajímavé, že na téma záměny zareaguje úplně každý člověk. „Nikoho to nenechává chladným. Každý si začne takovou hypotetickou situaci představovat a rozvíjet úvahu o tom, co by dělal, kdyby se mu to stalo,“ uvedl.

Nabízí se tak otázka, jak by se k extrémní situaci postavili on a jeho žena, herečka Veronika Arichteva (34). „Veronika je člověk s velkým srdcem a obrovským smyslem pro spravedlnost. Navíc potřebuje mít věci nějak srovnané, myslím, že by šílela z toho, jak ta situace nemá správné řešení,“ míní režisér. On sám si myslí, že klíč k tomu zvládnou tak náročnou situaci neexistuje.

Hlavním sdělením Kukaček je podle Arichteva to, že by si měli lidé vážit rodiny, pečovat o vztahy v ní a mít na mysli, že nic není samozřejmé.

V těchto dnech začaly dokončovací práce, na obrazovky půjde seriál příští rok. ■