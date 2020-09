Agáta Hanychová nechala nahlédnout do soukromí a ukázala dům: Takhle si zvelebila svou „betonovou kostku“

Večírky jsou passé. Agátu nyní baví starat se o domácnost a uklízet. Foto: Instagram A. Hanychové

„Uklízela jsem teď 2 hodiny, protože nemám do neděle děti, tak si to chci užít v čistotě. Snažím se tu betonovou kostku pomalu zateplit. No pomalu, ale půjde to. Někdo tip na kytky do baráku? Jsem dobrá zahradnice venku, kde mám vláhu. Tady mi to moc nejde,“ svěřila se na svém instagramovém profilu brunetka a připojila pár fotek vypulírovaného obývacího pokoje spojeného s kuchyní, růžového pokojíčku dcerky Mii, ale také krásného venkovního posezení, které vytvořila z dřevěných palet.

ČTĚTE TAKÉ: Jedna etapa skončila a život jde dál: Agáta Hanychová se rozvedla

Zdá se, že s věkem se u bývalé pařmenky mění i volba způsobu relaxování. Dříve si vychutnávala bujaré večírky, nyní si raději mentálně odpočine při úklidu. Jak sama Agáta říká, je to pro ni „sebeuklidňovací“ rituál. ■