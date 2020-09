Jitka Boho se vrátila do Tváře: Divákům předvedla své dokonalé tělíčko v plavkách

Jitka Boho a Bořek Slezáček Foto: archiv TV Nova

Sama si náročnou soutěží prošla a ráda se do ní vrací. Jitka Boho (28) předvedla svůj talent v show Tvoje tvář má známý hlas i letos. A nejen to. Držitelka korunky krásy z roku 2010 předvedla i své sexy tělo ve sporém oblečku.

Modelka a zpěvačka si zazpívala duet s Bořkem Slezáčkem (53), kterého doprovázela jako Beyoncé. A zatímco Bořek se musel naučit množství textu a rapovat, Jitka se předvedla jen v plavkách, ve kterých doplnila vystoupení sexy tanečkem.

„Já jsem si nejdřív myslel, že je to celé na Jitce a potom jak si tady spustil, to bylo neskutečný,“ chválil vystoupení Ondřej Sokol. „Bořku, strašně si překvapil, protože to byla věc, se kterou si se tady zatím nepotýkal. Bylo tam obrovské množství textu, a navíc si vypadal charismaticky. A skvěle ti sekundovala Jitka,“ dodal Háma, kterému se číslo také líbilo. ■