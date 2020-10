Ve škole mu zatápěli kvůli obtloustlé postavě. Zpěvák natočil klip, ve kterém radí, jak bojovat se šikanou

Jen natočil nový klip. Radí v něm, jak bojovat se šikanou. Super.cz

Svou hudební prezentací se snaží svým posluchačům vždy něco sdělit. Nejinak je to i v písni Silnější, pro kterou zpěvák Jen v gymnáziu Jana Keplera na Hradčanech nedávno natočil klip, který za zabývá vážným tématem šikany.

„Tento klip je o násilí, které se děje na školách. Objeví se tady i téma lásky, ale zároveň i nenávisti. Hlavním sdělením bude, aby si lidé dávali pozor na to, co se děje za jejich zády. Aby jim to trochu otevřelo oči,“ svěřil na natáčení zpěvák.

„Částečně s tím zkušenosti mám, i když bych to nenazýval šikanou. Když jsem byl na škole, tak jsem tam byl jediný muzikant ve střídě, kde byly samé holky. A k nim šest fotbalistů a ti si mě dost dobírali. Nebylo to nic tragického, ale necítil jsem se moc dobře,“ vzpomíná na dobu dospívání zpěvák a hudební skladatel.

Zpěvákovi v té době přitížila i fyzická stránka. „Byl jsem obtloustlý klučík, který nebyl schopný se v tělocviku moc hýbat. Oni si samozřejmě dělali legraci,“ říká Jen, který na svém příkladu dává radu, jak se v této situaci zachovat: „Našel jsem fajn partu, seznámil jsem se s fajn lidmi, se kterými jsem začal chodit do divadla. To mi moc pomohlo.“

V klipu, jehož režisérem je Ruy Okamura, si zahrála celá řada teenagerů, známých zejména ze světa sociálních sítí, jako Olga Wdowiakova, Vendelín Urban, Michal Pazderka nebo Ondřej Beran. Hlavní roli ztvárnila Anna Čtvrtníčková. ■