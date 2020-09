Trapas před kolegy i diváky: Vítězka SuperStar nedokázala odpovědět ani na jednu otázku, tohle soutěž nepamatuje

Soutěž Krabice dává známým tvářím zabrat pravidelně. Ne vždy jsou otázky jednoduché. Video: FTV Prima

Přestože má zlato v hrdle a ve zpěvu jí jen tak někdo konkurovat nemůže, co se týká znalostí o České republice, má Tereza Mašková (24) ještě co pilovat. Vítězka SuperStar z roku 2018 se při hře Krabice v pořadu Máme rádi Česko pořádně zapotila.

Hra spočívá v tom, že si soutěžící sedící v kruhu předávají jeden po druhém krabici naplněnou výbušninou, ale mohou tak učinit až po správném zodpovězení otázky moderátora Libora Boučka (39), to vše v časovém limitu tří minut. Pokud soutěžící neví nebo odpoví špatně, krabici si ponechá do doby, než se dostane ke správné odpovědi. Po uplynutí časového limitu krabice na něčím klíně vybouchne a body automaticky připadají druhému týmu - protihráčům.

Z klína Terezy Maškové se ovšem krabice nepřesunula k nikomu, jak uvidí diváci v pátek večer. Zpěvačka nedokázala správně odpovědět ani na jednu z 19 otázek, které si pro ně moderátor připravil.

S ubíhajícím časem bylo na první pohled patrné, že Tereza propadá panice a zoufale si přeje, aby měla tenhle trapas co nejdřív za sebou. „Já jsem věděla, že to takhle dopadne, předpověděla jsem si to. Je to ostuda,“ zhodnotila se po svém výkonu sama zpěvačka. Naštěstí kapitán jejího týmu Jakub Prachař (37) i spoluhráči přešli situaci i ušlé body s úsměvem, humorem a pochopením.

Podívejte se ve videoukázce, jaký boj růžovovlasá zpěvačka s otázkami sváděla. ■