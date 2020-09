Boduje nejenom na televizních obrazovkách: Vítěz poslední epizody Tváře se těší z nové pracovní nabídky

Martin Schreiner Michaela Feuereislová

Na divadelních prknech není rozhodně žádným nováčkem. Mladý zpěvák Martin Schreiner přijel před 6 lety vlakem z Přelouče do Prahy na konkurz do muzikálu Mýdlový princ a zaujal režiséra Radka Balaše natolik, že ho tehdy jako neznámého kluka obsadil. Do povědomí se dostal díky pěvecké soutěži SuperStar a nyní ho pravidelně vídáme v televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Na svém kontě má však již několik divadelních rolí.

„Aktuálně mám aktivních 5 představení,“ svěřil se zpěvák s tím, že s natáčením oblíbené show je těžké to skloubit. „Je to celkem dost náročné, protože se písničky opravdu učíme z týdne na týden. Což je docela dost těžké, dát to všechno dohromady. Zejména když písničku neznám,“ prozradil Martin, který si vedle natáčení pořadu odskočil na konkurz do muzikálu Láska nebeská.

„Podařilo se mi získat roli Hynka na základě 3. kola konkurzu v divadle. Čeká mě první opravdu větší role, se kterou se doufám popasuji dobře,“ prozradil nám Martin, který vyhrál třetí epizodu Tváře, a to s proměnou v Lewise Capaldiho. Na divadelních prknech se představí v roli, která nebude jen pěvecká.

„Pan režisér Zelenka mě chce vidět v různých hereckých polohách. Snad ho přesvědčím, že umím kromě klaďasů zahrát i hajzlíka," sdělil nám Martin, který si od své účasti v SuperStar plní sny. „Změnilo mi to život úplně o 360 stupňů. Po všech stránkách. Samozřejmě k dobrému. Mám mnohem víc práce, což jsem si vždycky přál a je o mě více slyšet a vidět. Plní se mi zkrátka můj sen,“ dodal Schreiner. ■