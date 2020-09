Opět zabodovala: Erika Stárková rozplakala kolegy a vyhrála další kolo Tváře

Erika Stárková Foto: archiv TV Nova

„Už cítím trochu únavu, začíná to být náročnější. Vylosovala jsem si Aguileru, kde jen stojím, ale o to je to náročnější pěvecky,“ svěřila se před svým vystoupením Erika. Porotě a divákům zazpívala píseň Bound To You, kterou všem vehnala slzy do očí. Nejvíc rozplakala zpěvačku Báru Basikovou, které stékaly po tvářích obří slzy dojetí.

„Eriko, kdybych mohla, tak se postavím na střechu tohohle baráku, protože to bylo tak strašně dobrý. Já jsem nemohla jen sedět, myslela jsem si, že si urvu vlasy. Ty vejšky byly neskutečné, ale překvapilo mě nejvíc, že si prostě nevypadla z té role,“ svěřila se Eva Burešová, kterou vystoupení ani neudrželo na židli.

„Já jsem přesvědčený o tom, že tak jak si to zazpívala, tak by to nezazpívaly dvě třetiny českých zpěvaček. Mám husí kůži,“ dodal Aleš Háma a Ondřej Sokol přiznal, že si také pobrečel. „Já bohužel nebyl v záběru, ale já jsem po dlouhé době brečel, nemám k tomu víc co říct, bylo to úchvatné,“ svěřil bývalý moderátor pořadu.

Erika svým vystoupením dojala nejen porotu, soutěžící, ale i diváky. Již podruhé si tak mohla jít pro šek na 50 tisíc korun. „Jsem poctěna tím, že můžu opět poslat tuto cenu spolku Hvězdy dětem, protože děti jsou naše budoucnost,“ řekla herečka. ■