Nesmíme se z toho po*rat, ale neberte to na lehkou váhu! Eva Holubová varuje před koronavirem, který chytil její syn

Eva Holubová Michaela Feuereislová

„Adam byl před týdnem pozitivně testován na covid a na Twitteru popisuje svůj průběh téhle nemoci. Musím se přiznat, že do doby, než vám potvrdí někoho blízkého, máte pocit, že se vás ten covid netýká. Až díky onemocnění vlastního dítěte (a je jedno, že je mu 27 a je dospělé) si opravdu uvědomíte, že je opravdu třeba být obezřetný, že to můžete chytit fakt kdekoliv a že není radno to brát na lehkou váhu. Nesmíme se z toho po*rat! Ale obezřetnost, ohleduplnost, a abychom na sebe byli milí, je na místě,“ míní Holubová.

To zpěvačka Bára Basiková „poslala koronavirus rovnou do p*dele“. Opatření proti němu a zprávy o šíření považuje za přehnané a sama by si přála covidem onemocnět, aby měla nemoc za sebou. Třeba by ale také hovořila jinak, kdyby covid chytil někdo z jejích blízkých.

Ač má většina lidí lehčí průběh nemoci a zotavuje se doma, zpěvačka Hana Zagorová nebo aktuálně Petr Čtvrtníček museli s koronavirem do nemocnice. ■