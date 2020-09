Andílek půjde k oltáři: Sexy modelka spodního prádla je zasnoubená. Pochlubila se prstenem za téměř 6 milionů!

Jasmine Tookes Profimedia.cz

„Si, mi amor! Jsme zasnoubeni!“ napsala k fotografiím. Zasnoubili se už v pondělí, a tak vše stihla popsat magazínu Vogue. Partner ji prý překvapil výletem do přírody, a neměla nejmenší tušení, co bude následovat.

„Naskočili jsme do helikoptéry, která nás dopravila na to nejkrásnější místo na světě. Uprostřed pouště jsme byli jenom my. Pak jsem nad námi uslyšela dron, z nějž visel balíček. Když ho Juan sebral, poklekl,“ popsala štěstím bez sebe.

Den vykreslila jako nejkrásnější okamžik v životě a přiznala, že vyplakala mnoho slz štěstí. S manažerem Snapchatu randí modelka už čtyři roky a na sociálních sítích často sdíleli společné snímky. ■