V televizi dostal jasnou červenou! S tímto účesem Milan Peroutka do Snídaně s Novou nesmí

Milan Peroutka Super.cz

"Diváci se ale nemusejí bát, do televize to neprošlo. Posílal jsem jim fotku a přišla mi na to zpráva, že je to sice precizní práce, ale do Snídaně ne. Tam mi copánky neprošly. Ale mám teď dva týdny bez vysílání, tak jsem si to mohl dovolit," řekl Super.cz Milan.

Tématem jsou ale prý i jeho delší vlasy. "Mám docela dlouhé vlasy, to se také nyní řeší. Nastupovali jsme a Nikča (Milanova kolegyně z ranní relace Nikola Čechová - pozn.) měla tenisky, teď už dostává také podpatky. Všechno se trošku mění. Já zatím nejsem kravaťák, ale i kostymérna se obměňuje, tak uvidíme, co mě čeká," dodal Peroutka na křtu charitativního kalendáře Psí život. ■