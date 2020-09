Padouch (✝95) z Pokladu na Stříbrném jezeře měl slabost pro Dagmar Havlovou. Ta ho měla radši než Vinnetoua

Herbert Lom ve filmu Kletba Růžového pantera Profimedia.cz

A zcela jistě znáte i padoucha Cornela Brinkleyho, který v Pokladu na Stříbrném jezeře lační po indiánském zlatě, takže musí zasáhnout Vinnetou a Old Shatterhand. Obě postavy ztvárnil právě tento britský herec, který se vždycky hrdě hlásil ke svým českým kořenům.

Po boku velkých hvězd

Herbert Lom (11. 9. 1917 – 27. 9. 2012) se objevil ve více než stovce filmů, a to nejen po boku Petera Sellerse, Pierra Brice či Lexe Barkera, ale také Audrey Hepburn, Grety Garbo, Henryho Fondy, Kirka Douglase a Jacka Lemmona.

Narodil se jako Herbert Charles Angelo Kuchačevič ze Schluderpacheru v Praze, kde vystudoval filozofii. Ve 30. letech se začal objevovat v epizodních rolích v českých filmech a tehdy si také zvolil své umělecké jméno. Inspiraci čerpal z telefonního seznamu a Lom prý bylo nejkratší jméno, které v něm našel.

V roce 1939 emigroval kvůli nacistům do Británie a už zde také zůstal. Zpočátku si sice musel vydělávat na živobytí nejrůznějšími podřadnými pracemi, navíc neuměl ani pořádně anglicky, ale postupně se vypracoval a díky stipendiu pak vystudoval i herectví ve škole při slavném divadle Old Vic. A pak už se rozjela jeho filmová, divadelní i rozhlasová kariéra naplno.

„Lom má před sebou velkou budoucnost,“ napsal americký filmový list Variety po premiéře dramatu Sedmý závoj (1945). Lom v něm ztvárnil věhlasného psychiatra, který při léčení vážně nemocné pacientky využije hypnózu. Před natáčením docházel herec do jedné londýnské léčebny, aby nasál atmosféru prostředí a zjistil, jak probíhá léčba psychicky nemocných lidí.

Brit, nebo Čech?

Zajímavé je, že ačkoli Lom získal britské občanství už na konci druhé světové války, tamní novináři o něm nikdy nepsali jako o britském herci. I na sklonku jeho kariéry ho většinou zmiňovali jako „českého herce, který žije v Británii“.

Sám Lom na dotaz britského fanouška k záležitosti svého geografického ukotvení v roce 1992 odpověděl: „Žiju v Británii přes padesát let. Živím se tady, mám tu nárok na penzi a pocit, že sem patřím. Ale když mám v poslední době možnost chodit po pražských ulicích, cítím, že jsem se narodil tam a začínám se tam mimoděk poohlížet po nejbližším domově důchodců, kde bych chtěl být, až konečně odejdu do penze.“

U koho Vinnetou ostrouhal

Česko navštívil Lom opakovaně, a přestože pracovně používal výhradně angličtinu, stále mluvil perfektně česky. Při jedné z návštěv se svěřil, že se mu vždycky líbila Dagmar Havlová.

Obdivoval hlavně její úsměv, který považoval za nejpřitažlivější na světě. Dagmar Havlová mu prý zase řekla, že v Pokladu na Stříbrném jezeře byl její nejoblíbenější postavou právě Cornel. To Loma potěšilo: „Tak na to jsem pyšný, vždyť Brice nebo Barker, to byli krásní mužští,“ nechal se slyšet.

S představitelem Vinnetoua se ale při natáčení nesešel. Jejich postavy se totiž ve filmu setkají pouze jednou, a to ve scéně, kdy se Vinnetou schovává ve srubu v táboře banditů. Tehdy ale za Pierra Brice zaskakoval zrovna dubl. Herci se potkali tváří v tvář až za 42 let v roce 2004 na filmovém festivalu ve Zlíně.

Se Sellersem řádili

Lom ve volném čase maloval, skládal hudbu a psal. Jeho kniha Dr. Guillotin: Bádání excentrického vědce byla přeložena do několika jazyků včetně češtiny. Často také vzpomínal na natáčení příběhů o inspektorovi Clouseauovi.

„Měl spoustu historek o tom, co s Peterem Sellersem na place vyváděli. Pracovat s Peterem byla noční můra, protože byl velký šprýmař a s otcem tak zničili desítky a desítky záběrů,“ prozradil britským novinářům jeho syn Alec. Herbert Lom, který se i v pokročilém věku těšil dobrému zdraví, zemřel ve spánku před osmi lety. ■