Tentokrát bez trička, místo bez kalhot: Channing Tatum předvedl své svalnaté sexy tělo a fanynky omdlévají

Channing Tatum Profimedia.cz

A má zpátky tělo, které obnažoval před pár lety ve snímcích Bez kalhot, kde si zahrál striptéra. Channing Tatum (40) se vrátil do formy a fanynky na něm mohou oči nechat.

„Byla to dlouhá cesta zpět. Zranění, životní s*ačky a šílenství celkově. Táta je ale zpět!! Bude to zábava na dalších deset let. Všem, kteří jste tu pro mě byli a pomohli mi držet hlavu nad hladinou, milují vás. Budete na mě pyšní. Jo a všimněte si lahvičky dezinfekce. Udržujte se v čistotě, hahaha,“ okomentoval herec sexy fotku.

Channing se pouští do svého režisérského debutu snímku s názvem Dog. Ve filmu, který je na filmových databázích označován za komedii, si také zahraje.

O tom, zda je Tatum zadaný nebo nezadaný se nyní hodně spekuluje. Už od roku 2018 randí s britskou zpěvačkou Jessie J (32) a už jednou se rozešli a znovu sešli. Během karantény byl vyfocen u jejího domu, ale společné fotky na sociální sítě nepřidávají a o rozchodu zatím nepromluvili. Zpěvačka ovšem vydává novou desku, která má být hodně i o vztazích, tak možná prozradí více. ■