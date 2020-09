Takhle ji rozhodně neznáte: Gabriela Partyšová se fotila jako svatá Ludmila

Gabriela Partyšová Super.cz

Moderátorka Gabriela Partyšová (42) byla jednou z tváří kalendáře Jsem žena, jsem Evropa, kde ztvárnila svatou Ludmilu. Sice jsme byli i u focení, přesto nás výsledek mile překvapil. Na fotce jí to jako babičce sv. Václava opravdu sluší. "Je to hozené do takové jakoby moderny, to se týká i toho růžového outfitu. Sama to vidím poprvé a kochám se všemi fotografiemi," řekla nám Gábina.