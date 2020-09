Prostě naši: Vendula Pizingerová se pochlubila archivní perličkou z dětství a vzpomínala na mladá léta

Rodina Venduly Pizingerové Foto: archiv V. Pizingerové

„Prostě naši. Tedy moji rodiče. A také babička s dědou. Jak tady poklízím, nacházím poklady, moje rodiče a prarodiče, kteří mě vychovali a strávili se mnou dětství u Berounky a nejen tam. Když už jsem byla dospělá, tak si pamatuju na své nedospělé debaty o mém dětství a výchově s mojí mámou. Převážně mě vychovala moje babička, kterou jsem bezpodmínečně milovala. Byla o deset let starší než děda, kterej byl intelektuál, měl svůj svět, tak jsem mu po cestě do školy zdrhala,“ ponořila se do vzpomínek Pizingerová, jež měla dětství opravdu krásné.

„Škola u kostela, spolužáci, uhelný prázdniny, zpívání po cestě, handrkování i smích, cesty ze školy jsme si prodlužovali, prostě hezký dětství, což vidím až teď. I to, že moji rodiče a máma pro mě udělali to, co nejlíp uměli. Táta byl voják, tak to bylo někdy vostrý, ale dík za všechno,“ dodala Pizingerová.

ČTĚTE TAKÉ: Vendula Pizingerová rozněžnila fanoušky: Pochlubila se romantickou fotkou s těhotenským bříškem

Ona sama má pochybnosti, zda správně zvládá výchovu syna. „Já jsem sama rodičem a už dlouho taky nemám manuál na výchovu, a navíc si myslím, že jsem měkká. S Kubou jsem najednou byla sama a nebylo to pro mě jednoduchý. Přemýšlím o tom, že se teď staneme s Josefem rodiči také bez návodu, přeju si, abychom obstáli,“ doufá. ■